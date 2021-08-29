«Скоро и Лукашенко увидим без усов»: хунта готовится к побегу? 2 29.08.2021, 17:41

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Почему лукашисты внезапно начали экспериментировать с внешностью.

Виктор Шейман, который 11 июня ушел в отставку, внезапно появился на приеме у Лукашенко без усов. Верный слуга диктатора сбрил усы, которые носил с 1990-х годов. Внимательные читатели также заметили, что Шейман еще поменял прическу: а именно пробор, которым он зачесывал ранее лысину. Сначала он был справа налево, а сейчас слева направо.

Отметим, ранее в Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны». Закон разрешает смену внешности прислужникам режима за государственный счет.

Почему вдруг лукашисты начали экспериментировать с внешностью? Читатели Charter97.org в комментариях поделились мнением:

«Готовится к побегу... Узурпатор, как некогда Керенский, будет убегать в юбке и в парике (наконец-то закроет лысину!) Быў «бацька», стане матка».

«Скоро и Лукашенко увидим без усов».

«Значит, Шейману запрещено выезжать за границу и нужен только для внутреннего пользования».

«За государственный счет ему сбрили усы. Больших возможностей государство не имеет».

«И не только сбрил усы, а еще поменял прическу, а именно пробор, которым он зачесывал ранее залысину был справа налево, а сейчас слева направо».

«Сбривай, не сбривай, все равно рыльце останется в пуху».

«Я готова сменить ему внешность бесплатно. Результат гарантирую - мать родная не узнает. Сэкономим бюджету кучу денег. Только дайте мне его в руки».

«Это двойник».

«Настоящий сбежал?»

Шейман ушел с поста управляющего делами узурпатора 11 июня этого года. Он — один из наиболее близких и верных чиновников диктатора. Шейман был управляющий делами самозванца с 2013 года.

Он подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности. В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский.

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