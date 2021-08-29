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В мире проходят акции солидарности с Беларусью

  • 29.08.2021, 18:45
  • 1,108
В мире проходят акции солидарности с Беларусью

Варшава, Гданьск, Киев, Львов, Москва.

29 августа белорусские диаспоры проводят в разных городах акции солидарности с протестующими в Беларуси, пишет «Белсат».

Белорусская диаспора Москвы вышла на прогулку, чтобы поддержать Белорусскую ассоциацию журналистов и все белорусские гражданские сообщества, которые сейчас под угрозой ликвидации.

В Украине вспомнили, что скоро свой день рождения будет праздновать Лукашенко.

В Киеве возле белорусского посольства прошла акции «Пожелай «самого лучшего» Лукашенко».

Подобную акцию устроили и во Львове.

Очередная воскресная акция прошла и в столице Польши Варшаве.

А белорусы с Гданьске провели свою еженедельную акцию солидарности в центре Старого города. Сегодня к ним присоединился Владимир Остапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине.

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