В мире проходят акции солидарности с Беларусью
- 29.08.2021, 18:45
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Варшава, Гданьск, Киев, Львов, Москва.
29 августа белорусские диаспоры проводят в разных городах акции солидарности с протестующими в Беларуси, пишет «Белсат».
Белорусская диаспора Москвы вышла на прогулку, чтобы поддержать Белорусскую ассоциацию журналистов и все белорусские гражданские сообщества, которые сейчас под угрозой ликвидации.
В Украине вспомнили, что скоро свой день рождения будет праздновать Лукашенко.
В Киеве возле белорусского посольства прошла акции «Пожелай «самого лучшего» Лукашенко».
Подобную акцию устроили и во Львове.
Очередная воскресная акция прошла и в столице Польши Варшаве.
А белорусы с Гданьске провели свою еженедельную акцию солидарности в центре Старого города. Сегодня к ним присоединился Владимир Остапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине.