В мире проходят акции солидарности с Беларусью 29.08.2021, 18:45

1,108

Варшава, Гданьск, Киев, Львов, Москва.

29 августа белорусские диаспоры проводят в разных городах акции солидарности с протестующими в Беларуси, пишет «Белсат».

Белорусская диаспора Москвы вышла на прогулку, чтобы поддержать Белорусскую ассоциацию журналистов и все белорусские гражданские сообщества, которые сейчас под угрозой ликвидации.

В Украине вспомнили, что скоро свой день рождения будет праздновать Лукашенко.

В Киеве возле белорусского посольства прошла акции «Пожелай «самого лучшего» Лукашенко».

Подобную акцию устроили и во Львове.

Очередная воскресная акция прошла и в столице Польши Варшаве.

А белорусы с Гданьске провели свою еженедельную акцию солидарности в центре Старого города. Сегодня к ним присоединился Владимир Остапенко, бывший посол Беларуси в Аргентине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».