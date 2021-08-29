Рогозин нашел отмазку, почему застопорилась космическая программа РФ 3 29.08.2021, 19:34

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Генеральный директор Роскосмоса нашел оправдание остановки испытания ракетных двигателей.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, аккаунт которого заблокировал Facebook, нашел оправдание остановки испытания ракетных двигателей. Во всем виноват коронавирус, для лечения которого необходим жидкий кислород.

Об этом Рогозин написал в Twitter.

"Мы уже в течение трех месяцев передаем почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем, чем можем", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее глава Роскосмоса заявлял о том, что создание российского сверхтяжелого носителя "Енисей" обойдется "под триллион рублей".

Американский журналист Эрик Бергер прокомментировал эту информацию так: "Идея о том, что Роскосмос потратит в пять раз больше своего годового бюджета на ракету с той же производительностью, что и блок I SLS, для программы разведки, которой не существует, абсолютно безумна".

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