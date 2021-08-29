«Мешков Брест» вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги 29.08.2021, 19:43

Брестчане победили македонский «Еврофарм».

В ответном поединке "Мешков Брест" в спорткомплексе "Виктория" переиграл "Еврофарм" из Северной Македонии со счетом 35:31 и пробился в "Финал четырех" SEHA-лиги, передает pressball.by.

Мешков Брест — Еврофарм — 35:31 (18:14)

Мешков Брест: Мацкевич (12/38, 32%), Усик (1/6, 17%); Санталов, Датчук, Бонфон (4), Юринок (4), Рубенков, Скубе (2), Шумак, Баранов (1), Кашпарек (4), Вайлупов (11), Малус (3), Томашук, Враньеш (6), Силко.

Еврофарм: Секей (4/21, 19%), Кизич (4/22, 18%); Мараш (4), Ойлески (1), Марковски (2), Мадзовски (1), Кукуловски (1), Мандалинич (5), Кушан (3), Радович (1), Перич (2), Костески (2), Божич-Павлетич (2), Граджан (2), Обрадович (5), Табоада.

Первый матч — 31:27.

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