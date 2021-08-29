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Глава МИД Украины: Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос

  • 29.08.2021, 20:00
Глава МИД Украины: Российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос

Дмитрий Кулеба видит больше возможностей для поддержки белорусов, чем россиян.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, может ли Украина оказать помощь оппонентам Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В эфире канала "Украина 24" он объяснил, что РФ и Беларусь следует рассматривать как частные случаи. Кулеба видит больше возможностей для поддержки белорусов.

"Россия - история более сложная, учитывая украинско-российские отношения, отношения между украинскими и российскими интеллектуалами. Потому что в принципе я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому вопрос России более деликатный", - сказал он.

Украине, говорит он, будет безопаснее, если в РФ будет демократия. При этом он считает, что Киев должен сотрудничать уважающими Украину россиянами.

"Здесь с теми россиянами, кто готов уважать Украину, украинские интересы, землю, людей, мы должны работать и строить альянсы, чтобы помогать России измениться к лучшему", - добавил он.

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