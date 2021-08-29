Выезда из Беларуси в ЕС ждет почти 1,5 тысячи фур 29.08.2021, 20:07

Больше всего фур скопилось на литовском направлении.

Почти 1,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении.

По данным Госпогранкомитета на 18.00 25 июля, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 280 грузовиков, «Привалка» — 240, «Котловка» — 150, «Бенякони» — 230, «Видзы» — более 60.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 40 грузовиков, «Урбаны» — более 60 фур.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 110 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 80, «Козловичах» — 150.

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