Ученые: Собаки хорошо различают ложь 4 29.08.2021, 20:24

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Ученые из Венского университета провели три эксперимента с участием 260 собак различных пород.

Собаки в зависимости от обстоятельств умеют определять, обманывает ли их человек. Австрийские ученые установили это путём экспериментов. Их результаты опубликованы в журнале Лондонского королевского общества « Proceedings of the Royal Society B».

Ученые из Венского университета провели три эксперимента с участием 260 собак различных пород, передает РИА «Новости». Перед животными ставили две непрозрачные миски: одна была пуста, в другой лежало лакомство.

Незнакомец подсказывал им, в какой миске лежит еда. Псы ее выбирали, получали награду и в итоге начинали ему доверять. Затем другой незнакомец в присутствии собак перекладывал еду из одной миски в другую. А первый доброволец наблюдал за происходящим. Затем манипуляции повторялась, но уже без его присутствия.

Ученые повторили первую часть эксперимента и пришли к выводу, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощения перекладывали.

Около половины испытуемых животных не стали следовать совету этого человека, если он видел, как перемещают еду, а затем пытался убедить собак, что она лежит в пустой миске. По мнению ученых, это свидетельствует способности псов распознавать ложь.

Подобные эксперименты уже проводились с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. По результатам всех исследований эксперты заключили, что дети и обезьяны гораздо чаще доверяют совету лжеца, чем собаки.

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