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Депутаты Верховной рады попросили Байдена остановить «Северный поток-2»

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  • 29.08.2021, 20:49
Депутаты Верховной рады попросили Байдена остановить «Северный поток-2»

Украинские депутаты обратились к президенту США с открытым письмом.

Депутаты Верховной Рады Украины и украинские эксперты обратились к президенту США Джо Байдену с открытым письмом, в котором попросили повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2», оно опубликовано на сайте «Атлантического совета».

«Если «Северный поток — 2» заработает, Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, и у Кремля будут развязаны руки для участия в саботаже, терроризме и крупномасштабных наступательных операциях против Украины», — сказано в открытом письме.

Подписавшие обращение отметили, что их обнадежили решимость Байдена «быть жестким» по отношению к Москве и обещания сделать все для остановки строительства «Северного потока-2». «Теперь эти надежды рухнули из-за решения вашей администрации выступить против санкций и дать зеленый свет [завершению строительства газопровода]», — сказано в письме.

Условия договора между Берлином и Вашингтоном, согласно которым США согласились не мешать строительстве газового пути, в обращении к президенту называются «неадекватными, расплывчатыми и имеющими неясные юридические последствия». По мнению подписавших письмо, они похожи на «пустые гарантии», предписанные Будапештским меморандумом 1994 года. В соответствии с ним Украине гарантировалась территориальная неприкосновенность в обмен на добровольную передачу России всего ядерного запаса страны.

В письме также сообщается, что если США не изменят отношение к строительству «Северного потока-2», солидарность демократического мира будет ослаблена, кроме того, это поощрит Россию в «агрессивной и смертоносной политике».

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