Эрдоган заявил о поступившем на вооружение уничтожителе российского «Панциря» 1 29.08.2021, 21:12

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На вооружение в турецкую армию поступил беспилотник Akinci.

На вооружение в турецкую армию поступил новейший беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci. Об этом в ходе трансляции в Twitter-аккаунте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя», — рассказал он.

В апреле турецкая компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения повышенной дальности MAM-T уничтожает, в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.

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