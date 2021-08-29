Басков: Сегодня мы увидели сборную такой, какой всегда хотели видеть

Басков: Сегодня мы увидели сборную такой, какой всегда хотели видеть20
- 29.08.2021, 21:35
- 18,168
Глава ФХБ поблагодарил белорусских хоккеистов за непопадание на Олимпиаду в Пекине.
Глава ФХБ Дмитрий Басков, причастный к убийству активиста Романа Бондаренко, оценил игру сборной Беларуси в заключительном матче Олимпийской квалификации. Команда Крэйга Вудкрофта уступила Словакии (1:2), передает «Трибуна».
Для выхода на Олимпиаду сборной Беларуси необходима была победа в основное время.
– Сегодня мы увидели сборную такой, какой всегда хотели видеть: яркой, напористой, не сдающейся. Ребята показали самоотверженную игру, проявили характер и боролись до конца. Они бились за своих партнеров, за команду, за страну. Я благодарю каждого их них, за то, что заставили нас поверить в свою игру и в то, что у белорусского хоккея есть будущее. Поддержим ребят! Они старались и отдали все силы на льду, – сказал Басков.
Отметим, белорусская команда не может попасть на Олимпийские игры уже 12 лет.