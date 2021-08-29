Операция «Жара»: Киберпартизаны получили доступ к телефонам всех спецслужб Беларуси 5 29.08.2021, 22:03

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Киберпартизаны-патриоты взломали базы данных телефонов всех операторов.

Киберпартиазны получили доступ к телефонам всех спецслужб Беларуси.

«Теперь в распоряжении движения «Супраціў» все телефоны слабовиков, оперов, МВД, КГБ, всех спецслужб и прикорытников режима. В доказательство прикрепляем телефон Витьки Лукашенко, Шеймана и некоторых других пособников диктатора.

Мы знаем вас всех, и все ваши данные попадут на blackmap.org. А когда режим рухнет, вам придется пытаться бежать очень быстро, потому что вычислить вас совсем просто, и никто не уйдет от ответственности», - предупреждают Киберпартизаны.

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