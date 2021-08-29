Как белорусу пригнать авто с пробегом из Евросоюза 29.08.2021, 22:24

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Личный опыт белорусского автовладельца.

В среде белорусских автовладельцев циркулирует множество устойчивых предубеждений. Одно из них гласит, что купить и пригнать из Европы машину с пробегом не составляет большого труда. Во всяком случае, не составляло ещё где-то год назад. Вопрос в том, насколько данная догма правомочна в нынешних условиях.

Журналист av.by решил это выяснить, пообщавшись с минчанином, не единожды покупавшим себе в Евросоюзе машины и привозившим их оттуда, и Айварасом Якулевичюсом, представителем литовского отделения аукциона Exleasingcar, присутствующего в том числе и нашем рынке.

«Народ в основном двухлитровые гоняет на продажу»

Сперва попытаемся разобраться в вопросе на личном опыте белоруса.

Для этого на парковке мебельного центра встречаемся с Александром, инженером-технологом одного из государственных заводов. Мужчина полтора месяца назад купил в ЕС Volkswagen Passat B8 2017 года выпуска.

— Пробег у машины 156 тысяч километров, дизельный мотор на 1,6 литра, комплектация базовая: в неё входят две LED-панели, задняя камера с парктроником, тонировка стёкол. Не так уж богато, — рассказывает мужчина. — Это второй автомобиль, который я покупаю за рубежом. Первую машину посоветовал приобрести товарищ два года назад. Он сопровождал меня и учил, как делать ставки, искать нужную модель. У меня был небольшой бюджет, по нему и искали — и потом вместе с приятелем ездили за границу забирать. Тогда это был Volkswagen Passat B8 2016 года. Его я сейчас как раз продаю.

Со времени того путешествия ситуация поменялась: выехать за рубеж невозможно.

— Помню, что первый Passat забирали из Мариамполя без проблем. У меня уже был опыт поездок за границу, поэтому её пересечение нисколько не пугало. Какая разница: отправиться за продуктами, отдыхать или машину забрать! И самостоятельная экспедиция дешевле выходит — в этом плюс. Доставка авто в Беларусь стоит сейчас примерно 600 евро, эту сумму я и копил. В неё входит всё: оформление, прохождение таможни, перегон.

Ну и сама процедура была простой. Туда — на автобусе, отдаёшь 30—40 рублей за проезд, а обратно 200 километров на машине.

Александр объясняет свою любовь к немецкому автопрому стечением обстоятельств.

— Почему уже дважды покупаю Volkswagen Passat? Первую машину взял совершенно случайно. Сделал удачную ставку и выиграл. Поездил — понравилось, автомобиль зацепил комфортом и демократичной ценой. Взять ту же Audi — по удобствам она лучше, но цена значительно выше. Мои финансы пока позволяют мне купить только Passat. И я ничуть не жалею.

За первую машину я отдал 7,8 тысячи долларов, вторая оказалась дороже — 10 тысяч долларов. Брал на аукционе, чтобы не было обмана, с девятого раза ставка выиграла. На местном авторынке стоимость модели практически такая же, вопрос только в честности пробега и кузовных работах. У нас способны продать восстановленный после аварии экземпляр, а ты об этом даже не узнаешь. В Европе же по большей части можно быть уверенным в том, что ты покупаешь.

Автовладелец рассказывает: модель изначально подбирал, ориентируясь на объём двигателя.

— Народ в основном «двухлитровые» машины гоняет на продажу. Считается, что они круче. Но меньший литраж при растаможке дешевле. Мне лично мощности хватает за глаза: автомобиль ведь не гоночный.

Качество купленного Passat собеседника устроило, хотя и были небольшие нюансы во внешнем виде машины.

— Первое авто оказалось ровно таким, как на фотографиях. У второго уже было фотографий меньше, и тут появились вопросы, к которым можно придраться. Претензии в основном касаются внешнего вида, скажем, продавливания в одном месте обивки на водительской двери. В описании к лоту это не указали. В ложбинках дверных ручек спереди, со стороны водителя и пассажира, много царапин. Ощущение, словно тигр пользовался автомобилем. А на предыдущем такого не было. Внутри есть небольшие потёртости, сиденья грязные. Естественно, продавцы на подобное не обращают внимания. Но учитывая, что машине четыре года, она не сразу из салона, к этому особенно придираться не стоит.

— Я недавно делал масляное ТО на «Атлант-М», там проверяли авто по двадцати пунктам, ничего не выявили — по подвеске, узлам всё хорошо.

В покупке машины за рубежом мужчина опасностей не замечал. Но отдельные нюансы заставили понервничать и его.

— Я имею в виду, например, перечисление средств за границу. Всегда есть риск не увидеть больше своих денег — куда ты отправляешь их, кому? Вроде бы всё понятно, но тревога остаётся. Второе — сейчас невозможно выехать за границу. Если год назад это ещё было реально, то сейчас уже точно нет. И остаётся ощущение, что покупаешь кота в мешке: ориентируешься по фотографиям, отчёту на сайте аукциона. В Беларуси можно прийти к продавцу, проверить машину вдоль и поперёк. Относительно экземпляров на онлайн-аукционе, к сожалению, такой возможности нет. Процедуру растаможки делаешь самостоятельно, на это нужно время, желание и терпение, потому что работа с нашими государственными органами часто превращается в волокиту.

Александр признаётся, что за полтора месяца использования остался доволен авто.

— Оно мне нравится звукоизоляцией, динамикой, хотя тут мотор всего на 1,6 литра. В общем, хорошая машина, приземистая. И багажник — это отдельный разговор: реально вместительный. Я даже умудрился в нём перевезти целый шкаф. Не ожидал, что такое мне удастся.

«Автоаукционы в первую очередь рассчитаны на юридических лиц»

Несмотря на позитивный опыт Александра, реальная ситуация с пересечением границы может оказаться значительно сложнее. Чтобы вникнуть в нюансы, созваниваемся по «Скайпу» с литовским офисом площадки Exleasingcar.

— Айварас, в среде автомобилистов закрепилась точка зрения, что привезти бэушный автомобиль из Европы не составляет большого труда. Вы согласны с таким мнением?

— Скорее нет, чем да. Уже больше года это сделать очень сложно, поскольку из-за пандемии закрыты границы. Условия пересечения периодически то ослабляются, то, наоборот, ужесточаются. Границы Евросоюза (не одной Литвы) сейчас остаются закрытыми, особенно если ради личных целей сюда ехать (речь не про коммерческий транспорт, фуры). Трудно не только в ЕС попасть — достаточно проблематично и между странами перемещаться.

Также из-за пандемии в самой Литве немало процедур изменилось, в том числе по регистрации автомобилей. Они стали намного сложнее, требуется предварительная регистрация. Если стать в живую очередь, то процесс оформления может занять несколько дней. В других странах при дополнительных мерах предосторожности много услуг перешло в онлайн, но с госструктурами это не всегда гладко работает, чаще приходится обращаться «живьём». Из-за таких перестраховок процесс занимает намного больше времени, чем раньше. Если это делать лично самому, получается гораздо труднее. В то же время частные автохаусы открыты, можно покупать там, но никто не знает, что с ними будет осенью. Сейчас прогнозировать очень тяжело.

— Давайте назовём основные проблемы, с которыми придётся столкнуться автовладельцу, захотевшему самостоятельно привезти машину.

— Самый первый и главный вопрос — это основание для проезда в Европу. Из нашего опыта могу сказать, что раньше одним из надёжных вариантов была установка транзитных номеров и поездка своим ходом, для перегона. Но эта услуга, если говорить про белорусских клиентов, сейчас практически отсутствует. Такой возможностью пользуются только украинцы. Вторая проблема — затянутый процесс оформления, о котором я уже рассказывал.

— За последние пару месяцев ситуация на белорусско-литовской границе сильно ухудшилась. Как это отражается на возможности перегонять автомобили?

— В этом вопросе, как ни странно, положение не изменилось. По объёмам в последнее время, в июне и июле, радикальных изменений в плане пропуска машин с грузами нет. Если сравнивать с апрелем и мартом, увидим, что цифры выросли на 20% (речь про экспорт в Беларусь). По процедурам ничего нового: коммерческий транспорт как шёл, так и идёт. Единственное, его стали тщательнее проверять, ищут контрабанду. Этот нюанс автовозов практически не касается, потому что там неучтённые товары особенно негде прятать. От нас и наших партнёров в среднем в неделю идёт 3—4 рейса к вам в Беларусь.

— Насколько велика вероятность, что в ЕС тебе продадут проблемный автомобиль, если его покупать на онлайн-аукционе или в обычном автохаусе? Как сильно европейские торговцы готовы на обман или даже мошенничество?

— Шанс напрямую нарваться на мошенников очень небольшой. В основном нюансы продавцы указывают на фотографиях лота, в отчётах проверки. Да, есть ситуации, когда машина не должным образом проверена, но такие вопиющие случаи происходили буквально один-два раза в течение последних двух лет. Основные претензии предъявляются к внешнему виду авто — иногда попадаются небольшие царапины, вмятины, нечищеные сиденья. И, как бы крамольно ни звучало, это нормальное явление. Надо понимать, что автоаукционы в первую очередь рассчитаны на юридических лиц, а не на физических. Поэтому на фотографиях показывают не абсолютно любой нюанс, а скорее общее состояние экземпляра. И риск в пару сотен евро считается нормой. Если человек покупает машину, у которой пробег 160 тысяч километров, и есть необходимость в том, чтобы она была чистой, полированной, без лишних вопросов, с заменой масла и колодок, тогда надо обращаться непосредственно к литовскому продавцу, который уже авто приобрёл на аукционе и сам привёл его в порядок, добавив свою маржу к стоимости лота. В общем, нужно понимать, на что вы идёте и машину в каком состоянии хотите получить. Качество образца, представленного на аукционе, соответствует пройденному им километражу и времени эксплуатации.

— Если случилась неприятная история, можно ли вернуть машину и забрать деньги?

— Возможности вернуть средства, уже купив авто на аукционе, практически нет. Случаются несовпадения действительного состояния машины с ожидаемым, но они почти всегда не такие критические, чтобы служить основанием для разговора о мошенничестве. Была громкая история с проблемой системы топлива автомобиля, пригнанного из Франции. Имелся дефект, дали претензию — и банк ответил, что сделает замену и ремонт нужных деталей в Литве на сумму 800 евро. Такие серьёзные ситуации всегда обсуждаются. У нас на площадке тоже есть своя проверка автомобилей, чтобы отыскать проблемы, если состояние машины не совпадает с её описанием на аукционе. Сколы и грязь в салоне — вещи другого порядка, они устраняются за небольшие деньги. И это не считается претензией, при которой банк вернёт деньги.

— Можно ли себя дополнительно обезопасить, покупая машину на аукционе?

— На аукционе, за очень редким исключением, вы приобретёте то, что реально продаётся, в необходимом физическом состоянии, с указанным километражем. Речь тут не идёт о мелких нюансах, касающихся внешнего вида кузова. У нас в Литве распространён такой бизнес: покупаются битые машины в Германии, чинятся и перепродаются обратно. Так что у частных автохаусов всё ещё можно наткнуться на переваренный образец. Но на онлайн-аукционе в 99% случаев такое невозможно.

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