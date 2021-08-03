Международная организация Global Athlete потребовала немедленно приостановить деятельность НОК Беларуси 8 3.08.2021, 7:47

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Кристина Тимановская

фото:pressball.by

Ответ Международного олимпийского комитета на ситуацию с Тимановской должен быть быстрым и решительным.

Международное сообщество спортсменов Global Athletes призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу НОК Беларуси из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая подверглась попыткам депортировать ее на родину, сообщает gazeta.ru.

«Global Athlete призывает МОК немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны НОК Беларуси является еще одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», — говорится в заявлении.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Беларусь.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности в своем Telegram-канале заявил, что к родителям легкоатлетки Кристины Тимановской в Климовичи выехали силовики из Минска.

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