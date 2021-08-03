Директора Белорусского дома в Украине Виталия Шишова нашли повешенным 29 3.08.2021, 9:12

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Виталий Шишов

В качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид.

Директора Белорусского дома в Украине Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков, сообщает управление Национальной полиции в Киеве.

В качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид.

Напомним, вчера утром белорус вышел на пробежку и домой не вернулся.

До появления официальной информации ряд телеграм-каналов сообщил, что руководитель Белорусского дома Виталий Шишов был обнаружен повешенным на дереве в лесополосе Святошинского района, на границе Киева и Киевской области, недалеко от поселка Чайки. Его мобильный телефон находился рядом.

«Белорусский дом в Украине» - организация, которая занимается в том числе и вопросами белорусских политических беженцев. Помогает им найти жилье и работу, получить консультации юристов.

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