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Тренер «Витязя» Константин Яковлев уехал из Беларуси

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  • 3.08.2021, 9:33
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Тренер «Витязя» Константин Яковлев уехал из Беларуси
Константин Яковлев
Фото: Прессбол

Активист независимого объединения спортсменов принимал участие в мирных маршах протеста.

Тренер «Витязя» по гандболу, активист независимого объединения спортсменов Константин Яковлев покинул Беларусь и уехал в Украину, сообщает «Наша Нива».

В июне он отбыл 15-дневный арест. Более того, он был задержан 16 июня, когда вместе с другими спортсменами возвращался в Минск из Барановичей, где встретился с журналистом Tribuna.com Дмитрием Руто, а также был задержан на 15 суток.

До этого Яковлев принимал участие в мирных маршах протеста, а также комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

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