Медики обнаружили неожиданную пользу лука и чеснока для женского здоровья 3.08.2021, 10:01

2,338

Ученые из Университета Буффало и Университета Пуэрто-Рико проанализировали данные 660 женщин.

Лук и чеснок нравятся своим вкусом не всем, но оба этих овоща снижают риск рака груди.

Лук и чеснок богаты витаминами, минералами, а также положительно влияют на уровень липидов (жиров) в крови. Недавнее исследование показало, что их поедание также эффективно как профилактика рака молочной железы, пишет healthinfo.ua.

В рамках совместного исследовательского проекта Университета Буффало и Университета Пуэрто-Рико ученые анализировали данные 660 женщин, за которыми они наблюдали в течение 6 лет. Исследователи установили, что у женщин, которые регулярно ели лук и чеснок, риск развития рака груди снизился до 67%.

По словам руководителя исследования, доктора Гаури Десаи, лук и чеснок полны флавонолов и органосульфатов – эти растительные вещества обладают антиоксидантным действием и препятствуют повреждению клеток. Вдобавок содержащиеся в овощах соединения серы в значительной степени ответственны за то, что кислород накапливается в крови и тканях и, таким образом, противостоит росту рака, поскольку раковые клетки «чувствуют себя некомфортно в богатой кислородом среде».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».