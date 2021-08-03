Госсекретарь США: Лукашенко нарушил основные права Тимановской

Госсекретарь США: Лукашенко нарушил основные права Тимановской2
- 3.08.2021, 10:04
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Энтони Блинкен выступил с жестким заявлением по ситуации в Токио.
"Принуждая участницу Олимпиады Кристину Тимановскую к отъезду только за то, что она свободно выразила свое мнение, режим Лукашенко попытался совершить очередной акт международных репрессий", - написал во вторник, 3 августа глава Госдепа США Энтони Блинкен на своей странице в соцсети Twitter.
По мнению госсекретаря США, подобные поступки нарушают олимпийский дух, являются нападением на основные права и недопустимы.
The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021
Ранее представитель МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr), комментируя ситуацию вокруг Тимановской, призвала белорусские власти "уважать основные демократические права, включая свободу СМИ, прессы и свободу мнений". "Это относится к каждому гражданину Беларуси и, конечно же, к спортсменам и спортсменкам", - подчеркнула Адебар, общаясь с журналистами 2 августа.
Принуждение Тимановской к отъезду с Олимпиады
1 августа 24-летняя бегунья Кристина Тимановская, представляющая Беларусь на XXXII Олимпийских играх в Токио, обнародовала видеоролик, в котором заявила, что белорусские власти заставляют ее силой покинуть Японию и вернуться на родину в связи с высказанной ею критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.
2 августа стало известно, что Польша выдала спортсменке гуманитарную визу, которую та получила в посольстве страны в Токио.