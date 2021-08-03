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Литовские пограничники выдворили в Беларусь несколько десятков нелегальных мигрантов

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  • 3.08.2021, 10:08
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Литовские пограничники выдворили в Беларусь несколько десятков нелегальных мигрантов

Погранслужба начала исполнять решение литовского правительства.

Погранслужба Литвы выдворила в Беларусь несколько десятков нелегальных мигрантов.

Об этом во вторник в эфире национального радио LRT сообщил замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

— В Швенчёнском, Шальчининкском и Игналинском районах были задержаны при попытке перейти границу и выдворены в Беларусь несколько десятков человек, - заявил Абрамавичюс.

Во вторник правительство Литвы протокольным решением предоставило соответствующим инстанциям все полномочия, чтобы не допускать незаконного проникновения в страну нелегальных мигрантов.

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