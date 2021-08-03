На центр России обрушатся мощные торнадо 3 3.08.2021, 10:39

3,618

Иллюстрационное фото

Синоптики рассказали о необычной силе стихии.

В городах Среднего Поволжья РФ 3 августа может произойти торнадо, которое уже затронуло Тверскую область.

Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сейчас в Центральной России проходит холодный атмосферный фронт, который может вызвать торнадо. «Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», — сказал Тишковец.

Он добавил, что торнадо, уже затронувшее западный район Тверской области, было видно на прогностической карте.

По словам Тишковеца, днем 3 августа торнадо может произойти в Саранске, Пензе, Самаре и Саратове. «Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — отметил синоптик.

Сейчас атмосферный фронт будет постепенно перемещаться на восток и юго-восток. Это будет сопровождаться ливнями, грозами и местами градом, рассказал синоптик.

Накануне в Тверской области прошли сильная гроза и ветер, а в Андреапольском районе образовался торнадо. В результате урагана погибли три человека, в том числе ребенок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».