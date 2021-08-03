Frontex: Мигрантов до границы Беларуси с Литвой сопровождает ведомственный автомобиль 4 3.08.2021, 10:48

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илюстрационное фото

Транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники.

Коллеги агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающие литовским пограничникам, в воскресенье в Шальчининкском районе при патрулировании границы на вертолете зафиксировали группу нелегалов, которых сопровождал ведомственный автомобиль, сообщает Delfi.

В пресс-релизе МВД Литвы сообщается, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники.

В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4000 мигрантов. В понедельник, 2 августа, глава МВД Литвы, руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации Агне Билотайте приняла решение, что службы, отвечающие за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, прописанные в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы.

Нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище. Пресс-секретарь СОГГ Рокас Пукинскас подтвердил Delfi, что минувшей ночью в Беларусь вернули несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали сотрудники военной полиции и кинологи с собаками.

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