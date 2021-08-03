Белорусский Дом в Украине: За Виталием Шишовым велась слежка 8 3.08.2021, 11:01

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Виталий Шишов

Активисту поступали сообщения о возможных провокациях со стороны спецслужб Беларуси.

Представители Белорусского Дома в Украине рассказали о фактах, предшествовавших гибели главы организации Виталия Шишова, которого сегодня нашли повешенным недалеко от Киева:

— Виталий Шишов стоял у истоков создания Беларуского Дома в Украине и являлся главой нашей организации.

Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине.

За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно Белорусский Дом в Украине выйдет из инфовакуума.

Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!

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