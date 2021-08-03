Ученые нашли в кургане бронзового века необычный артефакт 3.08.2021, 11:26

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Такие предметы обнаружены на территории Казахстана впервые.

Археологи Сарыаркинского археологического института в Казахстане нашли «хвостатый» нож и тесло с рукоятью эпохи бронзы, сообщает nv.ua.

Такие предметы быта обнаружены на территории страны впервые, уверяют казахстанские исследователи.

Артефакты ученые нашли в ходе исследований на территории историко-археологического парка Талды. Он расположен в Шетском районе Карагандинской области.

«В Талды мы исследовали пять крупных объектов эпохи бронзы. Они представляют собой земляные курганы, обнесенные концентрическими оградами. То есть плитами, установленными на ребро. Захоронения осуществлялись в грунтовых ямах и каменных ящиках. Ориентация — Запад — Восток. В головах ставилась керамическая посуда, украшенная геометрическим орнаментом», — рассказывает археолог Игорь Кукушкин.

Примечательно, что местные жители достаточно высоко ценили посуду и не выбрасывали ее в случае образования трещин, а стягивали их медными скобами.

Как отметили ученые, женщин, как правило, в погребениях сопровождают украшения. Это браслеты, бусы, гривны, бляшки. А вот мужчин хоронили с наконечниками стрел и ножами. В одном из таких погребений и были найдены редкие орудия труда. Сначала археологи нашли «хвостатый» нож.

«Традиционная форма ножей — листовидная. Заточка идет с обеих сторон. Их можно квалифицировать как кинжалы. В первый раз мы нашли нож, относящийся к классу хвостатых. Острие у него не прямое, а изогнутое, как дуга. Одна часть заточена, другая — утолщена. Назначение у него точно бытовое. Он массивный и удобный. Возможно, нож такой формы — это даже какое-то заимствование», — объясняет Игорь Кукушкин.

Другой удивительной находкой стало тесло. Это плотницкий инструмент, похожий на современную стамеску.

«Тесло использовали для работы по дереву. С помощью него делали колесницы, ножны, кухонную утварь. Уникальность найденного инструмента в том, что у него есть ручка», — говорит археолог.

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