Белорусские сигареты почти на два миллиона евро задержали в Литве 5 3.08.2021, 11:30

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иллюстрационное фото

Их пытались ввезти под видом моркови и дынь.

Две партии белорусских сигарет перехватили в Литве на прошлой наделе. 1200 коробок пытались ввезти под видом моркови и дынь, еще 40 коробок были спрятаны под щебнем в грузовом поезде, сообщает таможня Литвы.

29 июля грузовой автомобиль Volvo под управлением гражданина России пересекал белорусско-литовскую границу через пункт пропуска «Лаворишки». Водитель заявил, что везет около 1500 коробок с морковью и дынями. При сканировании автомобиля выяснилось, что это не весь груз. По предварительным данным, в машине находилось окооло 1200 коробок с сигаретами Minsk Capital стоимостью около 1,9 млн евро.

Еще одну партию сигарет обнаружили в тот же день в прибывшем из Беларуси грузовом поезде. При проверке на станции Кяна в вагоне со щебнем нашли 40 коробок с сигаретами Fest. Их стоимость оценивается в 64 тысячи евро.

В обоих случаях начаты расследования. Водителя грузовика арестовали на месяц.

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