На выход с коробкой в руках 1 Telegram-канал «СерпомПо»

3.08.2021, 11:59

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иллюстрационное фото

Какие вам американские дипломаты коллеги?

Посол России в Америке Антонов жалобно стонет в американском Фейсбуке о визах для сотрудников российского МИД и, вероятно, других служб под дипломатическим прикрытием. Не дают Соединенные Штаты виз дипломатам и членам их семей, чинят препятствия.

Но это не самое бедное сословие российского общества. На госслужбе. Зарплата им идет. Не дают американцы виз? Отлично. «Домой, домой!». Из этой ужасной Америки с геями, стрельбой в школах, бюджетным дефицитом. Вдохнуть воздух родной Едроссии.

Вы нам, Лавров и Антонов, давайте улучшение отношений с Соединенными Штатами в духе Горбачева, а не рассказ о том, что вам визы мешают. Грязью обливаете Америку едва ли не ежедневно. А сейчас прикинулись обиженными.

Не способны? На выход с коробкой в руках. Как в американских фильмах показывают уволенных. Семейные фото туда сложите, кружку для чая, кипятильник, грамоты от администрации, ордена, погоны, партбилеты членов КПСС.

Самое возмутительное, что Антонов ничего не говорит в своем интервью о тех простых россиянах, которые благодаря решению российских властей были вышвырнуты с работы в американском посольстве в Москве. При этом еще и оболганы Захаровой. Об их семьях Антонов не расплакался.

Раздавили людей с хрустом, словно скорлупу, отняли работу и зарплату. Сделали безработными. Только свой корпоративный интерес в голове – дайте нам удобно жить и работать в Соединенных Штатах. Прививаться не «Спутником V», а американской «Модерной», как это непатриотично сделал сам посол Антонов.

И еще это словечко у Антонова – «коллеги». Как у Путина – «партнеры». Какие вам американские дипломаты коллеги?

Ваши коллеги, посол Антонов, это Лавров, Захарова, Грушко, Рябков.

Представители озлобленного на западный мир ДБ-цеха, превратившего дипломатию в хамство.

И еще ваши коллеги, посол Антонов, бородачи из запрещенного в России террористического «Талибана», представителей которого Лавров назвал «вменяемыми людьми». Они сейчас Герат штурмуют с оружием в руках, чтобы насадить в Афганистане любимые вашим начальством «традиционные ценности», т.е. средневековую дикость. С ними и милуйтесь.

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