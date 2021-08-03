Высокопоставленные представители США и восьми стран выступили против запуска «Северного потока-2» 3.08.2021, 12:22

В заявлении подчеркивается необходимость поддержки безопасности и обороноспособности Украины.

Главы парламентских комитетов по международным отношениям США, Украины, Литвы, Чехии, Латвии, Эстонии, Великобритании и Ирландии выступили с совместным заявлением против строительства и запуска газопровода «Северный поток-2», пишет сайт zn.ua.

«Мы, председатели комитетов по иностранным делам парламентов наших государств, продолжаем выступать против проекта газопровода «Северный поток-2» и сожалеем по поводу недавнего соглашения США и Германии, которое влечет за собой возобновление строительства газопровода», - говорится в заявлении, опубликованном на странице Комитета по международным отношениям Сената США.

Подписавшие заявление парламентарии настаивают: «Северный поток-2» – это геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке. Завершение его строительства поставит под угрозу безопасность других государств.

«Завершение строительства трубопровода усилит влияние российского газа на европейский энергетический баланс, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и Соединенных Штатов, а также поставит под угрозу и без того неустойчивую безопасность и суверенитет Украины», - отмечается в заявлении.

К возможным последствиям запуска газопровода парламентарии относят подрыв развития единого либерализованного европейского энергетического рынка за счет консолидации источников поставок в системе «Северный поток-2» и сдерживание инвестиций в альтернативную энергетику.

Более того, завершение проекта «СП-2» даст России еще один инструмент давления и шантажа на Украину. Парламентарии напоминают о том, что развязанная Россией война на востоке Украины продолжается, в результате боевых действий погибли более 14 тысяч украинцев.

«Украина продолжает страдать от жестокой агрессии России и военной оккупации ее территорий из-за своего проевропейского выбора. Более 14 тысяч украинцев погибли, каждую неделю все больше украинских солдат отдают жизни, защищая свою Родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль, чтобы противостоять агрессии в Украине», - подчеркивают парламентарии.

Подписанты заявления призвали Германию снизить зависимость от российского газа и «со всей ответственностью» заняться переходом к зеленой энергетике.

«Нам нужно взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление действующего кризиса угрозами, создаваемыми «Северным потоком-2»», - говорится в заявлении.

Парламентарии призвали НАТО усилить безопасность в Черноморском регионе, у восточных границ Альянса. А также разработать дорожную карту членства Украины в НАТО, когда Киев «проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства».

«Чтобы консолидировать усилия украинского правительства на пути к реформам, мы призываем согласовать перспективу членства в Европейском Союзе для Украины», - добавляют парламентарии.

По мнению глав комитетов, любые дальнейшие соглашения по «СП-2» потребуют консультаций с членами трансатлантической семьи и должны базироваться на принципе противодействия попыткам вредоносного влияния РФ на безопасность стран ЕС, НАТО и их партнеров в Центральной и Восточной Европе.

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