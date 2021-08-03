Зеленский: Крым никогда не будет российской территорией 3.08.2021, 12:26

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Оккупированный полуостров вернется домой.

Оккупированный Крым никогда не станет территорией России, и его возвращение – вопрос времени. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью каналу "Дом", фрагмент которого был опубликован на странице канала в Facebook 3 августа, пишет "Гордон".

Ведущий отметил, что чем больше Киев пытается сделать для людей на линии соприкосновения, тем больше оккупанты пытаются заблокировать любые контакты. Зеленский сказал, что даже несмотря на такие попытки это все равно невозможно.

"Ты любишь эту страну или не любишь. Любишь – ты украинец, не любишь – ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, – они никогда не будут любить Крым так, как любим мы", – сказал президент.

По словам Зеленского, "для тебя эта природа – уникальна, для тебя – это море, это детство".

"Для тебя эти рапаны – они вкусные. И ты, когда ешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так – на зубах. Это невозможно привить. Это – мое. Я этот Крым знаю. Мы ходили на Ай-Петри, Кастрополь, Жуковка, палатка... Прыгаешь с 14 метров со скалы – удивлял свою будущую супругу: "Вот, смотри, как я могу!" Тряслись коленки, а прыгал. Это я! Я там жил! Это моя земля. Это – не их земля. Они, их поколение, здесь расти не будет. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет российская территория. Никогда! Нельзя в голову прошить [крымским] татарам, сказать: "Да нет, здесь вас не было. Что была депортация, это все придумали". Невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю... Да невозможно это! Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", – сказал он.

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