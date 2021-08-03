Минобразования Беларуси одобрило новые школьные дневники с ошибками 9 3.08.2021, 13:18

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Что за карту нарисовали подчиненные коммуниста Карпенко?

На сайте Министерство образования выложили образцы обложек школьных дневников, которые будут применяться в грядущем учебном году (2021/2022), сообщает the-village.me.

Согласованные и рекомендованные обложки разработали ООО «Бинера» (Минск), ОАО «Брестская типография», ОАО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа» (Минск), ОАО «Типография «Победа» (Молодечно), ОАО «Полеспечать» (Гомель). У каждой типографии есть вариант обложки с Национальной библиотекой, а молодечненцы даже продублировали ее.

Кроме того, типография «Победа» допустило на обложке серьезную ошибку. Так, в одном из вариантов они нарисовали карту Беларуси (есть как русскоязычная, так и белорускоязычная версии). На карте отмечены областные центры страны — вот только они оказались не на своих местах: их сдвинули на 30-50 километров относительно их истинного местоположения.

Так, Гродно отмечено примерно на месте поселка Поречье, Брест — в районе Каменца, Гомель — между Буда-Кошелево и Чечерском, Могилев — возле города Круглое. Лишь Витебск и Минск нарисованы на своих местах.

Белыми точками отмечены областные центры там, где они должны быть по мнению работников типографии, красными — там, где они на самом деле.

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