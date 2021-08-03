В Беларуси 10 месяцев подряд замирает потребкредитование 3.08.2021, 13:33

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Триггером стали действия Нацбанка и общая ситуация в экономике.

Снижение задолженности по потребительским кредитам в Беларуси началось еще осенью 2020 года. Триггером стали действия Нацбанка и общая ситуация в экономике. В конце августа Нацбанк вынужденно пошел на ограничение выдачи постоянно доступных операций выдачи ликвидности банкам, пишут banki24.by.

Решение диктовалась напряженным положением на валютном рынке и изъятием депозитов из банковской системы. Так регулятор хотел добиться некоторой стабилизации ситуации и негативных ожиданий предприятий и населения.

Частично это удалось: ажиотажный спрос на валюту спал и аномальные девальвационные настроения поутихли. Однако полной победы пока не видно. Дело в том, что изначально планировалось отменить ограничения к середине сентября 2020 года. Но сроки несколько раз сдвигались по времени.

А в марте 2021-го Нацбанк объявил, что ограничения остаются с бессрочным статусом — до особого уведомления об отмене. Опасения властей вполне объяснимы.

Как на предприятиях, так и у населения сохраняются повышенные девальвационные и инфляционные ожидания. Если краник с ликвидностью оставить открытым, то возможна ажиотажная закачка рублей в экономику — чтобы получить выгоду в результате девальвации белорусского рубля.

Такие сценарии реализовались в марте и августе 2020-го. Выдача потребительских кредитов резко возрастала. Белорусы надеялись на девальвацию «зайчика» и пробовали играть против него.

В июне 2021 года грянули европейские санкции, которые затронули в том числе банковскую систему. Позднее в июле Нацбанк повысил процентные ставки на 75 базисных пунктов, но вновь не отменил ограничения на впрыск ликвидности.

Наоборот, 29 июля состоялось расширенное заседание правления НБРБ, на котором представители регулятора заявили, что «игры» с так называемой канализированной эмиссией чреваты для стабильности в экономике. А значит и открывать краник постоянно доступных операций пока не будут. Тем более, что Совмин опять расширил лимиты директивного кредитования.

Если первоначально на 2021 год предусматривалась выдача нерыночных кредитов в сумме 425 млн BYN, то теперь через банки пройдет 814 млн BYN. Как итог, к 1 июля 2021 года задолженность по кредитам на потребительские нужды составила 5,241 млрд BYN. С начала текущего года размер задолженности упал на 5,6%, а за скользящий год (12 месяцев) — на 8,1%.

Объем потребительской задолженности снижается уже 10 месяцев подряд. Это значит, что белорусы в целом гасят больше старых кредитов, чем получают новых.

Краник ликвидности от Нацбанка прикрыт, да и сами банки опасаются рисков, связанных с высокой инфляцией и девальвацией.

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