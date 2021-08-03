На Балеарских островах нашли жертвенный склад оружия древних римлян 3.08.2021, 13:55

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Древнеримские солдаты были очень суеверны и часто совершали разные обряды.

В ходе раскопок в древнем поселении Сон-Катлар на острове Менорка испанские археологи из Университета Аликанте обнаружили большую коллекцию древнеримского оружия, военного снаряжения и хирургических инструментов, пишет «Вокруг света. Украина».

Об этом сообщил сайт университета. Поселение Сон-Катлар на острове Менорка, который входит в состав Балеарских островов (Испания), ограждено 870-метровой стеной. В давние времена она выполняла оборонительную функцию.

Возле ворот исследователи под руководством Фернандо Прадоса обнаружили залежи римских военных артефактов, датируемых примерно 100 годом до нашей эры.

В их числе – метательные снаряды, наконечники стрел, ножи, хирургические инструменты и бронзовый шпатель.

Археологи высказали предположение, что найденную коллекцию древние римляне принесли в жертву богам.

Дело в том, что римляне наделяли священным значением городские ворота. Они ассоциировались с двуликим Янусом, богом начала и конца, покровителем времени, входов, выходов, переходов и дверных проемов.

По словам Фернандо Прадоса, древнеримские солдаты были очень суеверны и часто совершали разные обряды. Придавая воротам сакральный смысл и желая, чтобы они были крепко-накрепко закрыты, римляне жертвовали богам свое дорогое снаряжение, оружие и инструменты.

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