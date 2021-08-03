Друг Виталия Шишова: У погибшего сломан нос 4 3.08.2021, 14:08

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Виталий Шишов

Стали известны предварительные результаты осмотра тела активиста.

Друг главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова Юрий пересказал слова правоохранителей с учетом предварительных результатов осмотра тела активиста, которого утром нашли повешенным в Киеве.

Об этом мужчина рассказал в комментарии «Украина 24».

Друг Виталия считает, что преступление совершили белорусские спецслужбы.

"Он (Виталий Шишов) знал, что за ним охотятся. И судя по тому, при каких обстоятельствах нашли тело, по тому, что сотрудники полиции сообщили нам в частной беседе, что у него – сломанный нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ. И не я один. Или спецслужбы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", – сказал мужчина.

При этом он не подтвердил, что Виталий жаловался на какие-то угрозы.

"У него были предчувствия дурные. Мы с ним созванивались. Всю прошлую неделю он говорил: если что – позаботься о жене. (Он говорил) все нормально, просто настроение плохое", – заметил друг погибшего.

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