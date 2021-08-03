США начали крупнейшие за 40 лет глобальные военные учения 3.08.2021, 14:20

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В первом раунде глобальных учений примут участие только американские силы.

Военно-морские силы США во вторник дали старт глобальным учениям LSE 2021 (Large Scale Exercise 2021), которые пройдут в 17 часовых поясах и станут крупнейшими с холодной войны.

В маневрах, беспрецедентных по масштабу с 1981 года, примут участие 25 тысяч солдат, а также авианосцы, подводные лодки, авиация и дроны, которым предстоит отработать реагирование угрозы в разных концах света и быстрое переключение с морского театра военных действий на сухопутный.

Цель учений - продемонстрировать решимость и возможности НАТО в условиях стратегического противостояния, заявило во вторник командование Шестого флота США.

Как сообщает Stars and Stripes, в интегрированных маневрах будет задействовано 36 боевых кораблей: помимо авианосцев и подлодок, США подключат ракетные крейсеры, эсминцы и большие десантные корабли, части морской пехоты из состава пяти оперативных флотов и трех экспедиционных дивизий.

Цель учений - послать сигнал о том, что США могут одновременно отвечать на вызовы в Черном море, восточном Средиземноморье, а также в Южно-Китайском море, пресекая попытки разорвать на части американские силы и при этом сохраняя способность перекрывать противнику доступ в моря, в особенности в восточной части Тихого океана, отмечает профессор военно-морской стратегии училища ВМФ в Нью-Порте Джеймс Холмес.

Кроме того, в ходе учений планируется проверить оперативные методы, связанные со снижением значимости больших кораблей.

«В каком-то смысле мы возвращаемся к принципам Второй мировой войны, когда у нас было много недорогой и досточно хорошей техники, которую мы могли частично потерять и при этом продолжать (боевые действия)», - заявил Холмс.

В первом раунде глобальных учений примут участие только американские силы. В дальнейшем планирует подключение союзников.

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