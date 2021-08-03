Влияет ли уровень тестостерона на успешность мужчины? 21 3.08.2021, 14:55

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Ученые провели исследование.

Некоторые исследования связывали уровень тестостерона у мужчин-руководителей и показатели их социально-экономической успешности. Было обнаружено, что уровень тестостерона действительно выше у мужчин, имеющих высшее образование и занимающихся предпринимательством, пишет Naked science.

Однако известно и то, что наличие корреляции еще не означает причинно-следственной связи. Хотя есть данные, что тестостерон способен сделать человека более агрессивным и склонным к риску, а эти качества могут быть потенциально полезны на рынке труда.

Но существует мнение, что не более высокий уровень тестостерона приводит к финансовому благополучию, а, наоборот, благоприятное социально-экономическое положение повышает тестостерон. И этому есть объяснение. Так, известно, что низкий социальный статус вызывает хронический стресс, а он, в свою очередь, может снизить уровень тестостерона. А еще высокий уровень этого гормона связан с крепким здоровьем, а оно может способствовать достижению лучших результатов в жизни.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) и Норвежского университета науки и технологий изучили данные Биобанка Великобритании по 306 248 людям и провели анализ генетических вариантов, связанных с тестостероном. Затем они выяснили, как эти варианты коррелируют с социально-экономическим положением участников, включая финансовый доход, уровень образования, самооценку и общее состояние здоровья. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Как и в предыдущих исследованиях, было показано, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона имели высокий доход, проживали в более благополучных районах, с большей вероятностью окончили вуз и имели престижную работу, чем те, кто испытывал нехватку гормона.

А вот у женщин высокий уровень тестостерона был связан с более низким социально-экономическим статусом, низким доходом, проживанием в бедных районах и меньшими шансами получить высшее образование. Тем не менее генетических механизмов влияния тестостерона на все эти факторы ученые не выявили, поэтому сделали вывод, что его повышенный уровень вполне может быть не причиной, а следствием общего благополучия у мужчин.

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