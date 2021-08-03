Оптовые цены на бензин в России обновили исторический рекорд в 13-й раз за месяц 3.08.2021, 15:14

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Буйство цен продолжается.

На российском рынке бензина продолжается буйство цен, несмотря на рекордные вливания в нефтяников из бюджета и угрозы правительства ввести заморозку и запретить экспорт, пишет finanz.ru.

Во вторник на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) стоимость «Регуляр-92» в 13-й раз с начала июля обновила исторический рекорд.

Котировки поднимались до отметки 57,602 тысячи российских рублей за тонну и, прибавив 0,5% за день, и на 120 российских рублей превысили предыдущий максимум, установленный 22 июля.

До нового рекорда взлетела стоимость жиженных углеводородных газов (СУГ): рост на 1,3% за день подкинул котировки до отметки 43,399 тысячи российских рублей за тонну.

Дизельное топливо подорожало на 0,2%, до 51,48 тысячи российских рублей тонну, тогда как бензин «Премиум-95» упал в цене н 0,2%, до 58,75 тысячи российских рублей.

С начала года 92-й бензин подорожал на бирже на 21%, 95-й - на 20%.

30 июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России.

Ранее он говорил, что министерство инициирует введение запрета, оценив ситуацию с биржевыми ценами на топливо. По его словам, срок запрета на экспорт может составить минимум три месяца.

Предыдущая попытка обуздать топливную инфляцию жесткими мерами в отношении нефтяников закончилась победой нефтяного лобби: после совещаний с представителями отрасли весной власти отказались от идеи запрета на экспорт и вместо этого изменили параметры демпфера - стабилизирующего рынок механизма, введенного в ответ на бензиновый кризис 2018 года.

По новой формуле нефтяные компании смогут получить дополнительно 350 млрд российских рублей из федерального бюджета для остановки роста цен.

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