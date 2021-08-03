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«Уверена, что он не мог совершить самоубийство»

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  • 3.08.2021, 15:18
  • 7,236
«Уверена, что он не мог совершить самоубийство»
Виталий ШИШОВ

Девушка Виталия Шишова рассказала, как он себя вел накануне трагедии.

Девушка руководителя Беларуского дома в Украине Виталия Шишова, которого сегодня нашли повешенным в киевском парке, рассказала, как Виталий себя вел накануне трагедии, сообщает «Радыё Свабода».

Божена Жолудь, как и Виталий, из Речицы, они вместе переехали в Киев осенью 2020 года из-за преследования беларускими властями.

— У Виталия не было родителей и семьи — все умерли. Работал он айтишником-фрилансером. Не было такого, чтобы он жаловался, что за ним следят. Но в последнее время Виталий стал более внимательным — бывало, смотрел, что за машины подъехали, кто из них выходит.

Прямых угроз Виталию не поступало, но у него было плохое предчувствие. Мне он его не высказывал, но одному нашему знакомому писал за неделю до трагедии: у меня плохое предчувствие, если что, пригляди за Боженой. Чтобы конкретно незнакомцы подходили к Виталию — такого не было.

Ко мне однажды на улице в центре города подходили какие — то люди — как потом выяснилось, записывали и снимали.

Мы оба болели с неделю, лежали в кроватях, смотрели фильмы. Конечно, настроение у больного человека не поднято, но никаких дурных мыслей у Виталия не было. Уверена, что он не мог совершить самоубийство. У него не было для этого оснований. И так со мной он сделать не мог. У нас были совместные планы на будущее, — рассказала Божена.

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