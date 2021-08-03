Мария Колесникова — о лукашистах: Это банда подлых, трусливых наперсточников 7 3.08.2021, 15:29

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Мария Колесникова

C ними действует только один принцип: не верь, не бойся, не проси и смейся.

Белорусской политзаключенной Марии Колесниковой, которая находится в СИЗО в Минске, предлагали выступить на национальном гостелеканале с интервью наподобие того, что дал бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сама Колесникова рассказала в интервью Дождю. Полное интервью с ней читайте в ближайшее время на сайте «Дождя».

По словам Колесниковой, за время ее нахождения в СИЗО ей несколько раз «в разных формах» предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. «Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня «услышали» и предложили сниматься в кино а-ля Роман [Протасевич]», — рассказала она.

Колесникова добавила, что согласилась дать интервью журналисту ОНТ Марату Маркову при условии, что она расскажет «шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме». Также оппозиционерка отказалась написать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновной.

«Это банда подлых, трусливых наперсточников и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся — это мой принцип общения с ними», — объяснила Колесникова.

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