ЕС договорился о признании COVID-сертификатов с Сан-Марино, где прививают российским «Спутником» 3.08.2021, 15:44

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фото: reuters

При этом в самом ЕС использование российской вакцины пока не одобрено.

Евросоюз договорился с двумя не входящими в него малыми государствами Европы – Сан-Марино и Ватиканом – о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Brussels Times со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

В Сан-Марино – небольшой республике, окруженной со всех сторон территорией Италии – на данный момент полностью привиты более 23 тысяч человек, это почти 70 процентов от числа жителей страны. Одна из используемых в Сан-Марино вакцин – российский "Спутник V". В официальном аккаунте российской вакцины в твиттере также появилось сообщение о признании в ЕС выданных в Сан-Марино сертификатов о вакцинации.

При этом в самом ЕС использование российской вакцины пока не одобрено. Заявка "Спутника" находится на рассмотрении, ранее сообщалось о проблемах с оформлением необходимых документов. Две страны ЕС – Венгрия и Словакия – использовали "Спутник" для вакцинации, договорившись с российской стороной о поставках напрямую.

Цифровой европейский COVID-сертификат – документ, в который вносятся данные о вакцинации, или же о тестировании на коронавирус или о перенесенной болезни. Создание такого сертификата было одобрено на уровне ЕС для того, чтобы облегчить поездки по Евросоюзу. Как правило, полностью привитые люди освобождаются от необходимости карантина или тестирования при поездках. Однако в сертификат могут быть внесены только прививки, сделанные одобренными в ЕС препаратами (Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen). Для Венгрии, Словакии – как теперь и для Сан-Марино – сделаны исключения.

С конца апреля в Сан-Марино от коронавирусной инфекции не умер ни один человек, всего за время эпидемии в стране зафиксировано 90 смертей.

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