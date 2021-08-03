«Все адреса записаны, все имена известны»4
- 3.08.2021, 15:54
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Не избежать возмездия в будущем никому.
Поэт и журналист Дмитрий Растаев поделился в «Фейсбуке» своим стихотворением о неизбежности возмездия для тех, кто нарушает закон.
Пусть гопота отпетая зверем ревет из бездны,
пусть становая бестия сеет разор и тьму -
все имена записаны,
все адреса известны,
не избежать возмездия в будущем никому.
Табельные кромешники, мытари и каратели,
лживых судилищ бражники, адской юлы конвой -
память об этом времени мы сохраним старательно,
чтобы воздать однажды вам сторицей и лихвой.
Невмоготу живущему кары минуть небесной,
но и земных свидетелей не зарастет стезя.
Все имена записаны.
Все адреса известны.
Может убит быть праведник. Правду убить нельзя.