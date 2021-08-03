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«Все адреса записаны, все имена известны»

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  • 3.08.2021, 15:54
  • 11,800
«Все адреса записаны, все имена известны»
иллюстрационное Фото: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Не избежать возмездия в будущем никому.

Поэт и журналист Дмитрий Растаев поделился в «Фейсбуке» своим стихотворением о неизбежности возмездия для тех, кто нарушает закон.

Пусть гопота отпетая зверем ревет из бездны,

пусть становая бестия сеет разор и тьму -

все имена записаны,

все адреса известны,

не избежать возмездия в будущем никому.

Табельные кромешники, мытари и каратели,

лживых судилищ бражники, адской юлы конвой -

память об этом времени мы сохраним старательно,

чтобы воздать однажды вам сторицей и лихвой.

Невмоготу живущему кары минуть небесной,

но и земных свидетелей не зарастет стезя.

Все имена записаны.

Все адреса известны.

Может убит быть праведник. Правду убить нельзя.

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