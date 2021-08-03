Борис Джонсон встретился со Светланой Тихановской 7 3.08.2021, 15:59

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Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Премьер Британии заявил, что Лондон полностью поддерживает белорусский народ.

Премьер Британии Борис Джонсон принял Светлану Тихановскую на Даунинг-стрит, заявив, что "Лондон на стороне белорусов".

Об этом сообщает британское издание Independent.

"Мы полностью на вашей стороне, очень поддерживаем то, что вы делаете. Мы преданы поддержке прав человека и гражданского общества в Беларуси", - сказал британский премьер.

"Мы решительно поддерживаем вас, решительно поддерживаем Беларусь, белорусский народ, и я думаю, что мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона самолета с Романом Протасевичем", - добавил он.

По словам Тихановской, "очень важно понимать, что одна из самых сильных стран мира поддерживает Беларусь".

На вопрос журналистов, думает ли она, что правительство Великобритании предложит конкретную помощь народу Беларуси, Тихановская ответила: "Я уверена".

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