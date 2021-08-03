В погранслужбе Литвы рассказали о том, как возвращают мигрантов в Беларусь 10 3.08.2021, 16:18

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Уже вернули как минимум 180 человек.

Литовские пограничники со вторника начали возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задержали на границе с нашей страной. Уже вернули как минимум 180 человек. В этой ситуации возникает немало вопросов. К примеру, всех ли задержанных мигрантов будут отправлять в Беларусь? А если мигрант запросит политическое убежище, то его все равно попросят обратно? Zerkalo.io поинтересовалось у Государственной службы охраны госграницы при МВД Литвы, как на практике работает механизм по возвращению мигрантов.

— Мы получили инструмент, который нам позволяет не впустить человека в Литву, — поясняет представитель Государственной службы охраны границы МВД Литвы Рокас Пукинскас. — Если сотрудники Государственной службы охраны госграницы встретят нелегального мигранта на границе с Беларусью, то ему просто не разрешат ее нелегально перейти. Им и скажут: «Пожалуйста, вернитесь в Беларусь и попадите в Литву легально, через контрольно-пропускной пункт». При этом их никто не лишает права подать просьбу о временном территориальном убежище. Но это должно быть сделано тогда, когда они попадут в Литву легально, через контрольно-пропускные пункты. Запросить убежище также можно через литовское посольство. Такой механизм существует.

На уточняющий вопрос, всех ли все-таки мигрантов, которые пересекут границу и окажутся на территории Литвы, будут отправлять обратно в Беларусь, в погранслужбе Литвы затруднились однозначно ответить. «Это решение (МВД Литвы о возврате мигрантов. — Прим. ред.) действует полдня, пока не можем сказать», — сказал представитель погранслужбы.

По его словам, пока ситуация выглядит так: тех нелегальных мигрантов, которых литовские пограничники найдут недалеко от границы с Беларусью, намерены возвращать обратно. Если же мигрантов задержат подальше от границы, к примеру у какого-то населенного пункта, то их отправят на специальную заставу, а потом распределят по лагерям для беженцев, как это происходило и до нынешнего решения литовского МВД.

«Наши сотрудники обучены тактическим способностям, они это будут применять. Но нет границы, на которой задерживают 100% нарушителей. Литовская граница — это не исключение», — уточняют в погранслужбе.

Мигрантам, которых направляют в лагери, среди прочего делают тест на коронавирус. Тем нелегалам, которых будут разворачивать на границе или недалеко от нее и возвращать в Беларусь, такие тесты не намерены делать.

— Человек на территории Беларуси, приходит в Литву. И если ему указывается вернуться в Беларусь, то почему же мы должны ему делать тест на коронавирус. Если человек попадает в Литву, то ему делают тест на коронавирус, — поясняет представитель литовской погранслужбы.

В этой ситуации возникает вопрос, как будут определять, грубо говоря, расстояние от границы, при задержании на котором будут отправлять обратно мигрантов в Беларусь, а на каком — в лагеря для беженцев.

«Каждый случай рассматривается индивидуально», — сообщают в погранслужбе Литвы.

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