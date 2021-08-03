Начинаем дезинсекцию 3.08.2021, 17:03

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Нам достаточно не работать на спятивший от голода режим.

События в Беларуси открывают для нас настоящих героев страны, делится своим мнением с Telegram-каналом «Баста!» читатель. Это молодые, перспективные и честные люди. Для них слово совесть не просто набор букв. Режим не просто так пытается избавляться от нас, это все инстинкты самосохранения животного, которое загнано в угол. Бездумные поступки и метания, которые сравнимы с ударами головой о стену. В этот раз пинок получает любимая игрушка Таракана — спорт. Помимо того, что спятивший наблюдал поражение за поражением олимпийской команды, так его еще больше ввела в панику обычная 24-летняя девушка.

Он на самом деле показал всю свою слабость. Ну не получается у него нормально и честно вести борьбу. Он просто не умеет с самого начала, а совковые методы давно перестали работать.

Не за горами новые пакеты санкций, на которые он жестко нарвался. А мы можем дружно стать финальным гвоздем в крышку гроба диктатуры в Беларуси. Нам достаточно не работать на спятивший от голода режим. Это добьет синепалого, узурпирующуюего власть в нашей стране. Сопротивляются все: от спортсменов и артистов — до рабочего класса. Никто не хочет и не согласен терпеть лишней секунды этого человека у власти.

Санкции для Таракана — и есть тот самый дихлофос, а нам просто стоит не выйти на работу. Начинаем дезинсекцию!

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