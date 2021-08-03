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Возглавляющий федерацию тенниса друг Лукашенко подал в отставку

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  • 3.08.2021, 17:07
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Возглавляющий федерацию тенниса друг Лукашенко подал в отставку

Причиной стали результаты выступлений теннисистов на Олимпиаде.

Председатель РОО «Белорусская теннисная федерация» Сергей Тетерин в понедельник подал заявление об отставке. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стали результаты выступлений белорусских теннисистов на Олимпиаде в Токио. На Играх в Токио Беларусь представляли три спортсмена. Арина Соболенко вылетела в 1/16 финала, на аналогичном этапе закончил выступление Егор Герасимов, Илья Ивашко уступил в 1/8 финала.

В парном разряде Ивашко и Герасимов проиграли в 1/16 финала. В миксте белорусские спортсмены не выступали из-за низкого рейтинга.

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