Глава МИД Украины: Важно раскрыть всю правду о трагической смерти Шишова 3.08.2021, 17:31

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Фото: Reuters

Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным и близким белоруса.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал в соцсетях гибель в Киеве руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. "Я шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста... — пишет он в Twitter. — Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно раскрыть всю правду о его трагической смерти".

Кулеба выразил соболезнования родным и близким белоруса.

Виталий Шишов пропал 2 августа в Киеве. На следующий день его нашли повешенным в парке. Полиция проводит расследование. Эксперты обнаружили на теле Шишова небольшие травмы, которые могли появиться при падении. Основными версиями следствия являются самоубийство и умышленное убийство, замаскированное под суицид.

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