В КНДР нехватка продовольствия: используют рис, запасенный на случай войны 3.08.2021, 17:44

Южнокорейская разведка узнала о продовольственном кризисе в соседней стране.

Северная Корея использует военные запасы риса, так как в стране не хватает продовольствия. Об этом со ссылкой на информацию разведки Южной Кореи сообщает Associated Press во вторник, 3 августа, пишет сайт korrespondent.net.

Южнокорейская разведка узнала о кризисе с продовольствием в КНДР. Жара и засуха привели к гибели домашнего скота, а также урожая риса и кукурузы. Северной Корее обычно требуется около 5,5 млн тонн продовольствия на год, чтобы прокормить 26 млн населения, теперь же не хватает примерно 1 млн тонн.

Правительство поставляет малообеспеченным гражданам, рабочим и сельским предприятиям рис из запасов, сделанных на случай войны. При этом цены на рис в Северной Корее выросли вдвое с начала года. В июле они стабилизировались, но затем рост продолжился.

Агентство уточняет, что нехватке продовольствия способствует закрытие границы с Китаем, откуда раньше оно поставлялось, в том числе, контрабандой. Торговля между КНДР и Китаем упала в 2020 году на 80% в связи с ограничениями из-за пандемии.

По мнению экспертов, проблемы с продовольствием сохранятся в Северной Корее до осеннего урожая, однако стране вряд ли грозит масштабный голод, так как его не допустит Китай, опасающийся потока беженцев в случае гуманитарной катастрофы.

Ранее в ООН заявили, что в мире голодают 800 миллионов человек. Ситуация обострилась на фоне пандемии - в 2020 году с голодом столкнулись на 161 миллион человек больше, чем годом ранее.

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