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Мининформ заблокировал доступ к порталу «Сильные новости»

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  • 3.08.2021, 17:55
  • 3,006
Мининформ заблокировал доступ к порталу «Сильные новости»

Интернет-пользователи испытывают проблемы с доступом к независимому гомельскому порталу.

При попытке перейти по адресу сайта через подключение к интернету от «Белтелекома» отображается сообщение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», передает БелаПАН.

По состоянию на 15:00 сайт открывался через подключение с помощью мобильного интернета от МТС и A1.

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