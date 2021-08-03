Мининформ заблокировал доступ к порталу «Сильные новости»3
- 3.08.2021, 17:55
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Интернет-пользователи испытывают проблемы с доступом к независимому гомельскому порталу.
При попытке перейти по адресу сайта через подключение к интернету от «Белтелекома» отображается сообщение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», передает БелаПАН.
По состоянию на 15:00 сайт открывался через подключение с помощью мобильного интернета от МТС и A1.