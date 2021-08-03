закрыть
3 августа 2021, вторник, 20:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Чехии выступил за расширение санкций против режима Лукашенко

  • 3.08.2021, 18:12
  • 4,122
Глава МИД Чехии выступил за расширение санкций против режима Лукашенко

По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

Глава МИД Чехии Якуб Кульганек считает, что Европейскому Союзу следует расширить санкции против режима Лукашенко, учитывая ситуацию на белорусско-литовской границе.

Об этом сообщает Novinky.

"Я за расширение санкций", - сказал Кульганек.

По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

"Чешская Республика долгое время поддерживала белорусов, чтобы они сами решали будущее своей страны на свободных и честных выборах", - подчеркнул он.

"Санкции должны быть максимально направлены против режима, а не против обычных белорусов", - добавил Кульганек.

По словам министра, самое главное - остановить нелегальную миграцию из Ирака, которой Лукашенко злоупотребляет. Он сказал, что ЕС должен призвать правительство Ирака нейтрализовать деятельность организованных групп преступников и принять меры против нелегальных мигрантов в Ираке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник