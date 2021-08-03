Глава МИД Чехии выступил за расширение санкций против режима Лукашенко 3.08.2021, 18:12

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По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

Глава МИД Чехии Якуб Кульганек считает, что Европейскому Союзу следует расширить санкции против режима Лукашенко, учитывая ситуацию на белорусско-литовской границе.

Об этом сообщает Novinky.

"Я за расширение санкций", - сказал Кульганек.

По его словам, среди европейских министров есть поддержка этого шага.

"Чешская Республика долгое время поддерживала белорусов, чтобы они сами решали будущее своей страны на свободных и честных выборах", - подчеркнул он.

"Санкции должны быть максимально направлены против режима, а не против обычных белорусов", - добавил Кульганек.

По словам министра, самое главное - остановить нелегальную миграцию из Ирака, которой Лукашенко злоупотребляет. Он сказал, что ЕС должен призвать правительство Ирака нейтрализовать деятельность организованных групп преступников и принять меры против нелегальных мигрантов в Ираке.

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