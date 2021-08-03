Зеленский взял под личный контроль расследование убийства Виталия Шишова 21 3.08.2021, 18:41

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Главу Белорусского дома в Украине нашли повешенным.

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование убийства главы общественной организации Белорусский дом в Украине Виталия Шишова. Об этом во вторник, 3 августа, сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

"Мы пристально следим за выводами полиции, президент конечно держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехал в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - сказал он.

Никифоров добавил, что если к смерти Шишова причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского.

Напомним, глава Белорусского дома пропал накануне в Киеве. Шишов отправился на пробежку и не вернулся. Сегодня его нашли повешенным в лесополосе недалеко от дома, где он проживал.

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