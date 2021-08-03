Муж Тимановской: Маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко

Муж Тимановской: Маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко30
- 3.08.2021, 18:58
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Мстительный Таракан не дает покоя родителям легкоатлетки.
Муж Кристины Тимановской Арсений Зданевич рассказал, что маме спортсменки звонили из администрации Лукашенко, передает «Трибуна».
– Когда вы уезжали из Беларуси, не боялись за родных, которые оставались на Родине?
– Не скрою, были и есть опасения за моих родителей, за родителей Кристины. Сейчас держу с ними связь. Да, они сильно переживают, но ничего страшного пока не случилось.
Единственное, маме Кристины уже звонили из администрации Лукашенко, задавали какие-то вопросы. Подробностей разговора не знаю, но такой звонок был.
– Была информация, что к маме Кристины, предположительно, из Минска выезжали силовики.
– Эта информация не совсем достоверная. Ни вчера, ни сегодня к ней никто не ездил. Был только звонок.
– Не боитесь, что кто-то все-таки приедет?
– Конечно, страх есть. Наши родители немолоды, не хотелось бы их сильно тревожить. Но ничего исключать нельзя. Хотя, извините, почему родители должны отвечать фактически ни за что? – сказал Зданевич.