Иракцы открыто рассказывают, как из Беларуси попасть в Литву без документов 1 3.08.2021, 20:02

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Фото из Facebook-сообщества мигрантов «Такси из Беларуси в Литву»

На белорусской стороне мигрантов встречают и консультируют.

В социальных сетях и Telegram-каналах нетрудно найти не только «полезные советы», но и контакты лиц, готовых поспособствовать с перелетом или помочь уже в Беларуси.

Ежедневно литовские пограничники ловят сотни мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в Литву с территории Беларуси. Литовские власти подозревают режим Лукашенко в организации потока нелегальной миграции, обвиняют белорусских пограничников в бездействии. Некоторые мигранты говорят, что на белорусской стороне их инструктируют неизвестные, пишет «Белсат».

Найти страницы с советами о нелегальной миграции нетрудно по запросу «Беларусь» на арабском языке (بيلاروسيا). Например, на Facebook-страницах типа «Беларусь по-арабски» или «услуги в Беларуси для туристов» подробно освещают действия Литвы относительно нелегальной миграции и полезные советы для арабов в Беларуси – даже советы по тому, как искать спрей от комаров.

В подобных сообществах могут, например, подсказать (архивная копия) таксиста в Беларуси, который говорит и по-русски, и по-арабски. Номер в WhatsApp – 00***********52. У другого таксиста есть и белорусский номер телефона: + 375 (44) ***-**-68.

На одном из видео (архивная копия) группы «Услуги для туристов» люди отправляются через границу под очень драматичную музыку, но довольно спокойной походкой.

Скриншот из Telegram-чата, который предлагает помощь в нелегальной миграции через Беларусь

В открытой Telegram-группе «От Багдада до Беларуси, пункт назначения – Литва, а мечта – Европа» дают следующую инструкцию. Прежде всего нужно подать заявку на белорусскую визу, процесс ее получения и билет на самолет стоят $ 750–1000 (в прежних сообщениях – $ 400–500, в чате «Беларусь-Литва-Германия» предлагают дорогу из Беларуси сразу до Германии по $ 5000 за 4 человек). За детей от 2 до 8 лет – $ 550, за младенца – $ 200. Вылет – из багдадского аэропорта в минский. Бронировать рейсы можно по номеру 0770 ** * 00, филиалы есть в Багдаде и других городах.

В аэропорту по прилету встретят «представители компании», они заберут паспорта (можно не отдавать, но тогда не поселят в гостиницу). Машина, как обещают, заберет из аэропорта и доставит в минский отель, где предстоит отдохнуть день-другой. Потом нужно ехать в Бенякони, это недалеко от литовской границы, дорога стоит $ 70. Остается только пересечь ограждение – и все, вы в Литве. Там уже можно идти пешком до Вильнюса (это шесть дней дороги) или сдаться властям, чтобы те отвезли в лагерь беженцев.

Скриншот из Telegram-чата, который предлагает помощь в нелегальной миграции через Беларусь

Похоже, ограждение с колючей проволокой не остановит «любителей путешествий в Европу», как иногда они себя называют. Например, в Facebook-сообществе «Иммиграционная виза в Европу» публикуют видео, как люди бросают на ограждение стремянку и без проблем перелезают.

Останавливает другое: один из участников группы «От Багдада до Беларуси» пишет, что в литовском лагере беженцев ждет нищенство, поэтому лучше оставаться в Беларуси.

А другой пишет: «Вот лучшая дорога! Никто еще не знает!» – и публикует скриншот Google Maps, на котором стрелка идет из Беларуси на российский Санкт-Петербург, а оттуда – в Финляндию.

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