Процесс запущен3
- 3.08.2021, 20:06
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За последние полгода в Беларуси было уволено порядка 339 тысяч человек.
С дефицитом мозга в голове жить очень трудно. Особенно, когда ты направо и налево выбрасываешь всех неугодных просто потому, что ваши взгляды не совпадают, пишет телеграм-канал БОР.
Именно этот процесс запущен на белорусских предприятиях. За последние полгода было уволено порядка 339 тысяч человек.
Вот всем интересен только один вопрос: а работать кто будет?
Ну, вот вы избавились от нескольких цехов (например). Или конвейер остановится. Что вы делать будете? Вы собираетесь занять места людей?
А вообще, вы молодцы. Красавцы. Так и надо, продолжайте рушить все, к чему прикасаетесь. Стачке быть.