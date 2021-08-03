Процесс запущен 3 3.08.2021, 20:06

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Фото: «Белсат»

За последние полгода в Беларуси было уволено порядка 339 тысяч человек.

С дефицитом мозга в голове жить очень трудно. Особенно, когда ты направо и налево выбрасываешь всех неугодных просто потому, что ваши взгляды не совпадают, пишет телеграм-канал БОР.

Именно этот процесс запущен на белорусских предприятиях. За последние полгода было уволено порядка 339 тысяч человек.

Вот всем интересен только один вопрос: а работать кто будет?

Ну, вот вы избавились от нескольких цехов (например). Или конвейер остановится. Что вы делать будете? Вы собираетесь занять места людей?

А вообще, вы молодцы. Красавцы. Так и надо, продолжайте рушить все, к чему прикасаетесь. Стачке быть.

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