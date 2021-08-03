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МИД Украины оказывает помощь мужу белорусской бегуньи Тимановской

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  • 3.08.2021, 20:30
  • 2,308
МИД Украины оказывает помощь мужу белорусской бегуньи Тимановской

Глава МИД Украины пожелал супругам «успешно пройти все испытания».

Украина оказывает необходимую помощь Арсению Зданевичу – супругу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщил во вторник, 3 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Зданевич недавно покинул Беларусь и находится на Украине.

– Связались с Арсением Зданевичем, мужем спортсменки Тимановской, <...>. Оказываем необходимую помощь на время пребывания на Украине и сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности, несмотря на шокирующие новости, – написал Кулеба в Twitter. Он также пожелал супругам «успешно пройти все испытания».

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